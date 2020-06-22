Медики из Москвы помогут коллегам из Югры побороть в регионе коронавирус

Семь высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы, врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетели в Ханты-Мансийск, чтобы помочь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19, сообщили Накануне.RU в столичном депздраве.

"Опыт московских врачей по лечению коронавирусной инфекции уже успешно внедряется нашими специалистами в семи регионах России. Мы готовы делиться знаниями и уже на протяжении нескольких недель активно сотрудничаем с коллегами из регионов, передавая им тот опыт, который получили в эпицентре борьбы с коронавирусом. Сегодня мы снова направляемся на помощь регионам, уже в Ханты-Мансийск", - сказал Токарев.

В составе бригады – врачи различных профилей, имеющие большой опыт в работе с пациентами с коронавирусом: инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, руководитель отдела лабораторной диагностики, пульмонолог, хирург. Две недели московские специалисты будут работать в больницах Югры, осматривая пациентов и оказывая консультативно-диагностическую поддержку местным врачам.

Напомним, в Югре - 6 тыс. 581 больной коронавирусом. Прирост за сутки - 295 инфицированных.