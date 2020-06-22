В Москве открываются рестораны, кафе, фитнес-клубы, разрешено сидеть на лавочках

Глава Москвы Сергей Собянин в своём блоге рассказал о том, какие ограничения снимут в столице с завтрашнего дня, передаёт корреспондент Накануне.RU.

С 23 июня, после трёх месяцев перерыва, заработают рестораны и кафе. Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения.

Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. Дети смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – заниматься на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы.

"Кроме того, учитывая постепенное "открытие" регионов и близкое начало курортного сезона, мы приняли решение отменить ограничения на работу туристических агентств. Однако организация экскурсий по Москве пока ещё будет невозможна", - уточнил градоначальник.