27 Сентября 2020
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Общество Москва
москва кремль красная площадь (2003) | фото: Накануне.ru

В Москве открываются рестораны, кафе, фитнес-клубы, разрешено сидеть на лавочках

Глава Москвы Сергей Собянин в своём блоге рассказал о том, какие ограничения снимут в столице с завтрашнего дня, передаёт корреспондент Накануне.RU.

С 23 июня, после трёх месяцев перерыва, заработают рестораны и кафе. Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения.

Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. Дети смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – заниматься на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы.

"Кроме того, учитывая постепенное "открытие" регионов и близкое начало курортного сезона, мы приняли решение отменить ограничения на работу туристических агентств. Однако организация экскурсий по Москве пока ещё будет невозможна", - уточнил градоначальник.

Снятие ограничений, Москва, Сергей Собянин(2020)|Фото: sobyanin.ru

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В Москве открываются рестораны, кафе, фитнес-клубы, разрешено сидеть на лавочках

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Теги: Сергей Собянин, ограничения, лавочка, фитнес-клуб



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