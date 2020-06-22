27 Сентября 2020
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Происшествия Москва
(2004) |

На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошёл пожар, уничтожены Дом радио и оборудование

Огонь, разбушевавшийся на станции "Мирный" в Антарктиде, уничтожил Дом радио и находившееся в нём оборудование, сообщили Накануне.RU Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

В 20:40 21 июня (16:40 по Москве) на антарктической станции "Мирный" произошло мгновенное возгорание в метеокабинете Дома радио. Жертв и пострадавших нет.

Дом радио сгорел полностью. Среди потерь – метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологицеская лаборатория и радиорубка. Из-за ураганного ветра 20-25 м/с огонь перекинулся на каюткомпанию, но её удалось отстоять. Личный состав эвакуирован через торцевой противопожарный выход.

11 человек, живших в здании, обеспечены одеждой и расселены по другим зданиям станции. Всего на "Мирном" – 23 сотрудника. Угрозы для их жизни и здоровья нет.

"Мирный" - советская и российская антарктическая станция, находится на побережье моря Дейвиса (Берег Правуды), в Земле Королевы Мэри. Названа в честь парусного военного шлюпа "Мирный", корабля первой русской антарктической кругосветной экспедиции 1819-21 гг., открывшей Антарктиду.

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На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошёл пожар, уничтожены Дом радио и оборудование

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Теги: Мирный, Антарктида, Дом радио



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