В Москве задержаны участники шествия, направлявшиеся к Кремлю для возложения цветов

В Москве задержаны не менее 25 человек, которые участвовали в шествии в сторону Кремля, к Могиле неизвестного солдата, для возложения цветов в годовщину начала Великой Отечественной войны, сообщает "ОВД-инфо".

В столице должны были пройти две акции антифашистов и коммунистов. Предполагалось, что шествия встретятся и перерастут в одну колонну, однако дорогу им перекрыл ОМОН.

После этого начались задержания. Точное количество задержанных неизвестно. Сначала задержания проводились на проспекте Сахарова, а затем на Мясницкой улице.