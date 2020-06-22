В Губахе у шести сотрудников и 14 пациентов районной больницы подтвердился коронавирус

С 14 июня на приём и выписку закрыто терапевтическое отделение Губахинской районной больницы – у пациента подтвердился коронавирус. Позже диагноз поставили у шести сотрудников и 14 пациентов клиники, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

У всех контактных взяты анализы на инфекцию. В отделении на обсервации под наблюдением медицинских работников сейчас находятся 22 контактных. В обсервации на дому – 43 пациента. С 20 июня закрыто на приём и выписку педиатрическое отделение в связи с выявлением COVID-19 у сотрудника. Определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования. В отделениях проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Пациенты, нуждающиеся в оказании медицинской помощи по терапевтическому профилю, направятся в другой блок отделения терапии (изолированные от того, что находится на обсервации) или в профильное отделение больницы в Кизеле. Пациенты педиатрического профиля будут также перенаправлены в соответствующее профильное отделение в Кизел.