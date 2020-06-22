Глава Хорватии не приедет в Москву на парад Победы – сломался самолет

Президент Хорватии Зоран Миланович не будет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня – у него сломался самолет.

"Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет", - цитирует РИА Новости посольство Хорватии в России.

Ранее хорватские СМИ подтверждали участие Милановича в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.

Глава Хорватии стал далеко не первым президентом, отказавшимся приехать в Москву на парад Победы.

На прошлой неделе из-за ситуации с коронавирусом отказался ехать в Москву премьер-министр Армении Никол Пашинян. Затем отказ пришел из Азербайджана – от Ильхама Алиева (он сослался на карантинный режим в своей стране). Отказался от визита глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов (по возвращении из Москвы ему бы пришлось проходить двухнедельный карантин, и тогда он не смог бы встретить 63-й день рождения вместе с семьей и своим народом, как велит традиция).

Сегодня же стало известно об отказе от посещения Москвы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ему помешала эпидемиологическая обстановка и политическая ситуация в своем государстве.

Также отказались ехать в Москву премьер-министр Японии и президент Франции.

На совещании совета безопасности РФ 11 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 12 глав государств подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 24 июня. В основном это представители стран СНГ, уточнил он. В Кремле ранее делали акцент на том, что отдают приоритет присутствию на параде глав стран, входивших в СССР.