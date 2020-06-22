27 Сентября 2020
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75 лет Победы Свердловская область
Портреты ветеранов Великой Отечественной на фасаде вокзала в Екатеринбурге (2020) | Фото: Пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Фасад екатеринбургского вокзала украсили 500 портретов ветеранов Великой Отечественной войны

В рамках проекта "Вокзал памяти", посвященного 75-летию Победы, на фасаде вокзала Екатеринбурга в ночь на 22 июня были размещены портреты ветеранов, отправившихся защищать родину со свердловского перрона. Всего СвЖД совместно с гражданами России, Украины и Казахстана собрали 500 фотографий для мемориала коллективной памяти.

Портреты ветеранов Великой Отечественной на фасаде вокзала в Екатеринбурге(2020)|Фото: Пресс-служба ОАО "РЖД", Свердловская железная дорогаПортреты ветеранов Великой Отечественной на фасаде вокзала в Екатеринбурге(2020)|Фото: Пресс-служба ОАО "РЖД", Свердловская железная дорога

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "РЖД", общая площадь полотна с изображением ветеранов составляет 350 кв.м.. Черными рамками отмечены герои, которые не вернулись с войны. Акция стартовала в апреле. Многие из оригинальных снимков были выцветшими, однако, благодаря искусственному интеллекту, удалось вернуть некоторым кадрам утраченные детали.

Портреты ветеранов Великой Отечественной на фасаде вокзала в Екатеринбурге(2020)|Фото: Пресс-служба ОАО "РЖД", Свердловская железная дорогаПортреты ветеранов Великой Отечественной на фасаде вокзала в Екатеринбурге(2020)|Фото: Пресс-служба ОАО "РЖД", Свердловская железная дорога

Коллективный портрет воевавшего Свердловска будет украшать фасад вокзала до 2 сентября, а все истории ветеранов сохранятся на сайте проекта ВокзалПамяти.рф.

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Фасад екатеринбургского вокзала украсили 500 портретов ветеранов Великой Отечественной войны

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Теги: 75-летие Победы, ветераны, портреты, вокзал Екатеринбурга



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