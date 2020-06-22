27 Сентября 2020
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Политика Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Моор провел координационное совещание с начальниками МВД, СК, ФСБ и прокуратуры

Губернатор Александр Моор собрал тюменских силовиков на координационное совещание, посвященное исполнению нацпроектов и эффективности взаимодействия с волонтерами. В совещании в режиме видео-конференц-связи приняли участие областной прокурор Владислав Московских, руководитель регионального управления ФСБ России по Тюменской области Игорь Николаев, руководитель следственного управления следственного комитета России по Тюменской области Александр Кубляков, начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец, представители правительства.

Как сообщил заместитель губернатора Владимир Сысоев, мониторинг состояния законности при реализации проектов в Тюменской области осуществляется в постоянном режиме. Областным департаментом финансов проводятся контрольные мероприятия по соблюдению законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг и использования бюджетных средств.

Еще одним вопросом обсуждения стала тема повышения эффективности взаимодействия волонтерских организаций с органами внутренних дел в ходе розыска лиц, без вести пропавших.

В регионе действует несколько волонтерских организаций, специализирующихся на поиске пропавших людей и несовершеннолетних детей. На базе учебного полигона главного управления МЧС России по Тюменской области для повышения навыков подготовки поисковых мероприятий проведены обучающие курсы с отрядами "Белая Сова – Тюмень" и "Лиза Алерт Тюменская область" с привлечением сотрудников УМВД, Тюменской областной службы экстренного реагирования, медицинской помощи по организации поиска людей в природной и городской среде, тактике применения спасательной техники.

После снятия карантинных ограничений на базе регионального объединенного учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям "Тюменская областная служба экстренного реагирования" будет продолжено обучение волонтеров.

Заместитель губернатора, директор департамента образования Алексей Райдер представил информацию о принимаемых мерах по профилактике распространения экстремизма в молодежной среде и по повышению её эффективности.

Он рассказал, что в сложившихся неблагоприятных эпидемиологических условиях система профилактической работы в вузах, техникумах и колледжах переформатирована на дистанционный режим, активно применяются интернет-технологии. На сайтах образовательных учреждений региона созданы специальные разделы содержащие правовую, справочную информацию, методические рекомендации Национального антитеррористического комитета Российской Федерации. Разрабатываются и апробируются новые методы и формы работы, включающие в себя проведение вебинаров, веб-курсов, скайп-лекций, блиц-семинаров, деловых игр с участием специалистов в области права, истории, культуры, педагогики, психологии.

Подводя итоги заседания, Александр Моор отметил, что совместная работа всех органов и уровней власти позволяет сегодня обеспечивать на территории региона стабильную обстановку.

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Моор провел координационное совещание с начальниками МВД, СК, ФСБ и прокуратуры

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Теги: александр моор, координационное совещание, силовики



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