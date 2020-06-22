27 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
новоуральск (2007) | Фото: Накануне.ru

Свердловским АтомТОРам пропишут планы развития на 10 лет

В Свердловской области появится программа развития закрытых свердловских городов Новоуральск и Лесной на ближайшие 10 лет. Этот вопрос обсудили заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Юлия Курносенко и председатель совета директоров АО "Атом-ТОР" Николай Пегин.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в документе планируется отразить отличительные особенности этих территорий, их конкурентные преимущества, потребность в создании объектов инфраструктуры, необходимых мерах поддержки со стороны государства и управляющей компании, а также показатели эффективности.

В формировании перспективных планов развития ТОСЭР "Новоуральск" и "Лесной" примут участие: управляющая компания АО "Атом-ТОР", мининвест региона, администрации городского округа Лесного, Новоуральского городского округа, комбинат "Электрохимприбор" и Уральский электрохимический комбинат.

По данным министерства инвестиций и развития Свердловской области, на территориях опережающего социально-экономического развития двух закрытых городов к 2029 году планируется создать 5,3 тыс. новых рабочих мест, в том числе, – свыше 4 тыс. в ТОСЭР "Новоуральск" и более 1 тыс. в ТОСЭР "Лесной".

Напомним, вопросы развития преференциальных территорий находятся на особом контроле губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Формирование инфраструктуры для бизнеса рассматривается в качестве одного из ключевых элементов инвестиционной привлекательности региона.

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Свердловским АтомТОРам пропишут планы развития на 10 лет

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Теги: АтомТОР, Юлия Курносенко, Николай Пегин



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