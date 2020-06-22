Глава Тюменской области разрешил открыться торговым центрам и фитнес-клубам

Губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице "ВКонтакте" рассказал о том, какие ограничения с 25 июня снимут в регионе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"С 25 июня разрешена работа торговых центров, исключения – кинотеатры и развлекательные зоны, предприятия общественного питания, расположенные в ТЦ, смогут работать "на вынос". Во-вторых, с этого же дня в режиме индивидуальных тренировок откроются фитнес-центры. В-третьих, спортсмены – члены сборных команд, которые являются жителями области, смогут собираться на тренировки. В-четвёртых, мы в апреле и мае выплачивали пенсионерам старше 65 лет, имеющим хронические заболевания, по 2 тыс. руб. Такую же выплату они получат в июне. Вскоре мы обсудим даты открытия пришкольных и загородных детских лагерей", - сказал Моор.

Напомним, за последние сутки в регионе коронавирус подтвердился у 47 пациентов (всего – у 2 тыс. 621).