27 Сентября 2020
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Телеграм, Telegram, Роскомнадзор (2018) | Фото: Накануне.RU

Минкомсвязь не пыталось блокировать Telegram – замминистра

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) никогда не предпринимало попыток блокировки мессенджера Telegram и не выступало с подобными инициативами. Решение блокировать сервис принадлежало суду, отметил замминистра Алексей Волин в рамках онлайн-дискуссии "Новый мировой политический нарратив: стиль и слог – 2020" клуба "Валдай".
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"Наше министерство никогда не предпринимало попыток блокировать Telegram, и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций никогда не предпринимало ни шагов по блокировке Telegram, ни выступало с подобного рода инициативами. Это было решение суда, и министерство в этом суде тоже не принимало никакого участия", - цитирует чиновника "Прайм".

Волин указал, что и в отмене блокировки министерство не участвовало - это было решение Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры.

Стоит отметить, что Роскомнадзор подведомственен Минкомсвязи.

Напомним, 18 июня Роскомнадзор объявил о разблокировки Telegram после почти двух лет "нелегального положения" этого сервиса в России. "Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм", - сообщили в ведомстве. Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом и право пользователей на приватность могут сосуществовать, не ущемляя друг друга.

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Минкомсвязь не пыталось блокировать Telegram – замминистра

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Теги: минкомсвязь, telegram, алексей волин



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