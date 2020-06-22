В Магнитогорске будут судить водителя, который сбил инспектора ДПС

В Магнитогорске 28-летнего местного жителя будут судить за умышленный наезд на инспектора ДПС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 30 ноября прошлого года. Обвиняемый управлял автомобилем в состоянии опьянения. Инспектор ДПС потребовал от водителя остановиться, однако обвиняемой сбил сотрудника правоохранительных органов, проехав по его телу колесами автомобиля. Потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Вину обвиняемый признал, раскаялся, принял меры к возмещению причиненного ущерба.