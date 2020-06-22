"Сад Победы и Памяти Челябинской области" пополнили 75 яблонь

21 июня, в канун Дня Памяти и скорби, в "Саду Победы и Памяти Челябинской области" высадили 75 саженцев яблонь в честь южноуральцев - героев и участников Великой Отечественной войны, погибших на фронтах.

Как сообщили в пресс-службе заксобрания Южного Урала, масштабный проект "Сад Победы и Памяти" реализуется в регионе "Союзом садоводов России" третий год. В этом году на территории сада начнется благоустройство: будут сделаны тематические исторические зоны, игровые площадки, пешеходные аллеи. Он станет любимым местом отдыха и исторической памяти жителей области всех возрастов.

"Каждая именная яблоня — это история жизни и подвига солдата, - отметил руководитель проекта "Сад Победы и Памяти", депутат Законодательного Собрания Челябинской области Константин Толкачев. – Сегодня, например, на высадку приехал родственник ефрейтора Смолина Петра Ивановича. Он родился в деревне Харлуши, погиб и похоронен в Белоруссии. Но памятное дерево южноуральца будет расти здесь. Дети будут знать такие истории и рассказывать друг другу. Это дает нравственные ориентиры детям и молодежи, прививает подрастающему поколению патриотическое сознание".

Все участники акции получили сертификаты с координатами местонахождения дерева и смогут позже приезжать и ухаживать за своими памятными яблонями. Также все деревья, высаженные в Челябинской области в рамках акции "Сад Победы и Памяти" будут нанесены на интерактивную карту.