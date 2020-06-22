27 Сентября 2020
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Владимир Мякуш (2020) | Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

На Южном Урале продолжается сбор подписей за присвоение Челябинску и Магнитогорску звания "Город трудовой доблести"

Сегодня, 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, память ветеранов почтили представители заксобрания Челябинской области. Председатель ЗСО Владимир Мякуш возложил к мемориалу "Вечный огонь" на Аллее Славы цветы в память о погибших воинах. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Советский народ, советская страна одержала победу и освободила мир от фашистской нечисти. Сегодня идут разговоры о том, чтобы была преуменьшена роль Советского Союза в Победе, но я думаю, никому не удастся стереть из памяти советских и российских людей то великое значение Победы, которое мы достигли в 1945 году... Сегодня живущие поколения благодарны советскому народу за Победу в Великой Отечественной войне", - сказал Владимир Мякуш.

Отметим, что южноуральские депутаты фракции "Единая Россия" и представители Советов ветеранов Челябинска и Магнитогорска с начала этого года собрали более 241 тыс. подписей за присвоение этим городам звания "Город трудовой доблести". Каждый второй снаряд в стране в годы войны был произведен из магнитогорского металла, а Челябинск в годы войны получил звание "Танкоград", отсюда на фронт отправлялись танки и самоходные орудия.

Ранее, 12 марта 2020 года, на заседании Законодательного собрания Челябинской области принято постановление "Об обращении к президенту РФ с предложением о присвоении в соответствии с федеральным законом звания "Город трудовой доблести" городам Челябинску и Магнитогорску. Решение было одобрено губернатором Алексеем Текслером.

Поддержать свой город в присвоении звания "Города трудовой доблести" южноуральцы смогут вплоть до 1 июля. Волонтеры с 28 июня с подписными листами начнут работать вблизи избирательных участков, где пройдет голосование по поправкам к Конституции.

Вечный огонь(2018)|Фото:Накануне.RU

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На Южном Урале продолжается сбор подписей за присвоение Челябинску и Магнитогорску звания "Город трудовой доблести"

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Теги: Владимир Мякуш, Великая Отечественная война, Город трудовой доблести



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