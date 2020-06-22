Столичный Арбитраж запретил экс-владельцам банка "Югра" распоряжаться деньгами и имуществом на общую сумму в 78 миллиардов

Арбитраж Москвы удовлетворил два иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к бывшим руководителям банка "Югра". Им запрещено распоряжаться деньгами и имуществом на общую сумму в 77,7 млрд руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Иски поданы АСВ, в них речь идёт о взыскании убытков в суммах $ 529,9 млн и $ 521,8 млн. Ответчики – 12 физлиц и пять компаний. Они незначительно отличаются, но в каждом из перечислений есть бывший совладелец банка Алексей Хотин, экс-глава правления Дмитрий Шиляев, экс-президент организации Алексей Нефёдов. Позже в суд направлены уточнённые заявления о взыскании убытков в суммах 38,6 млрд руб. и 39,1 млрд руб. (всего – 77,7 млрд руб.). Заседание состоялось 19 июня. Суд решил наложить ограничение на распоряжение деньгами и имуществом на общую сумму в 77,7 млрд руб. Определение опубликовано в картотеке дел на сайте инстанции.

Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. В апреле под домашний арест отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Причина - уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег банка. Позже было возбуждено новое дело, оно касается растраты 283 млрд руб., принадлежащих банку. Сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб. Объединенное дело передано в производство генерал-майору Сергею Чернышову.

Обвинение в окончательной редакции в растрате в особо крупном размере предъявлено Алексею Хотину, бывшим президенту кредитной организации Алексею Нефёдову, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и директору столичного филиала "Югры" Нине Черновой. Если в первоначальной редакции обвинения речь шла о растрате 7,5 млрд руб., то сейчас эта сумма увеличилась. Сделано это было по результатам одной из экспертиз, проведенных следствием. Основная часть предполагаемых хищений на сумму более 270 млрд руб. осталась в так называемом "большом деле "Югры"", расследование которого продолжается. Сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела. На это потребуется больше времени из-за ограничений, введённых в столице из-за коронавируса.