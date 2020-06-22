Дефицит врачей в России составляет около 20% - эксперт

Всего за три года нацпроект "Здравоохранение" требует сократить существующий дефицит медработников в России до 5%. Сейчас же этот показатель – около 20%, сообщил на заседании президиума Российского союза ректоров ректор ПМГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко.

"На сегодняшний день дефицит врачебного персонала в России составляет в среднем 20%. Одной из задач нацпроекта здравоохранения является увеличение количества медицинского персонала и обеспечение укомплектованности медорганизаций к 2024 году до 95%", - отметил ректор Первого меда.

По словам Глыбочко, ежегодно российские медвузы выпускают порядка 25 тыс. специалистов по клинической медицине.

В начале года на Госсовете по вопросам высшего образования Владимир Путин обращал внимание на то, что выходом из ситуации с дефицитом кадров в медицине может быть система целевого набора. По его словам, на востребованных специальностях уже в 2020 году целевой набор в медицинских вузах может достигнуть почти ста процентов (правда, это было сказано до эпидемии коронавируса).

В конце 2019 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко резко критиковала регионы за отсутствие целевого набора в медвузах. По ее данным, в регионах остались вакантными в прошлом году полторы тысячи мест для целевого набора.