Электронное голосование и сбор подписей: южноуральские депутаты меняют выборное законодательство

Ряд поправок в выборное законодательство регионального и муниципального уровня одобрен профильным комитетом Законодательного собрания Челябинской области. В основном изменениями воспроизводятся федеральные нормы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе южноуральского ЗСО, в частности, теперь заявление избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с использованием портала "Госуслуги".

Вводится дополнительное основание для признания подписей избирателей и участников референдума недействительными - если в подписном листе фамилия, имя, отчество указаны несобственноручно.

Основанием для отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, отказа в назначении референдума теперь также будет являться наличие 5% подписей, собранных в местах, где сбор подписей запрещен, и недостоверных и недействительных подписей, а не 10% и более, как было ранее.

Вносится дополнение в связи с возможностью образования нового вида муниципального образования – муниципального округа, предусмотренного Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Подлежит изменению и срок (с шести месяцев до одного года), в течение которого должны быть проведены выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования.