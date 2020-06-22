27 Сентября 2020
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Общество В бывшем СССР Украина
УССР, флаг УССР, Украина (2017) | Фото: www.youtube.com

Стирание памяти: жители Украины уже почти готовы признать пребывание в составе СССР злом

35% опрошенных жителей Украины считают, что пребывание в составе СССР принесло больше пользы, чем вреда. Противоположного мнения придерживаются 28%. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
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В 2013 году соотношение было куда более впечатляющим - 48% против 18%.То есть за 7 лет жители республики почти готовы склониться к признанию скорее злом пребывание в составе СССР.

Только 33% опрошенных жалеют о распаде Советского Союза. Ровно половина уже не жалеют об этом.

Интересно, что среди избирателей президента Владимира Зеленского 53% не жалеют о распаде СССР. Наибольшая доля сожалеющих о распаде Отечества среди избирателей Юрия Бойко - 82%. Эти результаты показывают, что избиратели Зеленского в основном смотрят в сторону Запада. Аналогичные результаты имеют место среди избирателей "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы".

Опрос показал зависимость от самоидентификации. Среди тех, кто помнят, что они русские, 67% жалеют о распаде единой страны. Среди "украинцев" таких лишь 30%.

Характерно, что наименьшая доля жалеющих о распаде страны среди людей с высшим образованием - 23% (со средним - 42%). Это результат русофобской политики в образовании.

Также показательно, что среди самых бедных слоев населения доля жалеющих о распаде страны наибольшая - 56%. С увеличением дохода историческая память исчезает.

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Стирание памяти: жители Украины уже почти готовы признать пребывание в составе СССР злом

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Теги: Украина, СССР, опрос



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