Стирание памяти: жители Украины уже почти готовы признать пребывание в составе СССР злом

35% опрошенных жителей Украины считают, что пребывание в составе СССР принесло больше пользы, чем вреда. Противоположного мнения придерживаются 28%. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В 2013 году соотношение было куда более впечатляющим - 48% против 18%.То есть за 7 лет жители республики почти готовы склониться к признанию скорее злом пребывание в составе СССР.

Только 33% опрошенных жалеют о распаде Советского Союза. Ровно половина уже не жалеют об этом.

Интересно, что среди избирателей президента Владимира Зеленского 53% не жалеют о распаде СССР. Наибольшая доля сожалеющих о распаде Отечества среди избирателей Юрия Бойко - 82%. Эти результаты показывают, что избиратели Зеленского в основном смотрят в сторону Запада. Аналогичные результаты имеют место среди избирателей "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы".

Опрос показал зависимость от самоидентификации. Среди тех, кто помнят, что они русские, 67% жалеют о распаде единой страны. Среди "украинцев" таких лишь 30%.

Характерно, что наименьшая доля жалеющих о распаде страны среди людей с высшим образованием - 23% (со средним - 42%). Это результат русофобской политики в образовании.

Также показательно, что среди самых бедных слоев населения доля жалеющих о распаде страны наибольшая - 56%. С увеличением дохода историческая память исчезает.