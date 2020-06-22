В Челябинске уволен директор "ЧелябГЭТ" Александр Павлюченко

Директор ООО "Челябинский городской электрический транспорт" Александр Павлюченко покинул пост.

В администрации города сообщили, что трудовой договор расторгнут по решению работодателя.

Напомним, Павлюченко был назначен директором "ЧелябГЭТ" в октябре 2017 года. В феврале текущего года работники транспортного предприятия обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой уволить Павлюченко с поста директора. Больше всего претензий у сотрудников было к низкой заработной плате.

Новым директором ООО "ЧелябГЭТ" назначен Дмитрий Усачев, последние годы работающий в МУП ГЭТ.