27 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
&quot;Парковый-2&quot;, депутат Александр Павлюченко (2017) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске уволен директор "ЧелябГЭТ" Александр Павлюченко

Директор ООО "Челябинский городской электрический транспорт" Александр Павлюченко покинул пост.

В администрации города сообщили, что трудовой договор расторгнут по решению работодателя.

Напомним, Павлюченко был назначен директором "ЧелябГЭТ" в октябре 2017 года. В феврале текущего года работники транспортного предприятия обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой уволить Павлюченко с поста директора. Больше всего претензий у сотрудников было к низкой заработной плате.

Новым директором ООО "ЧелябГЭТ" назначен Дмитрий Усачев, последние годы работающий в МУП ГЭТ.

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В Челябинске уволен директор "ЧелябГЭТ" Александр Павлюченко

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Теги: Александр Павлюченко, ЧелябГЭТ, увольнение, назначение,



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