В Ростуризме назвали срок открытия популярных турнаправлений внутри страны

Все наиболее популярные туристические направления России, закрытые из-за пандемии коронавируса, откроются в начале июля. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

По ее словам, можно говорить о старте летнего туристического сезона, передает РИА Новости.

Отметим, сегодня из Москвы в Сочи отправился первый туристический авиарейс. С 21 июня в Краснодарском крае отменена обязательная обсервация для прибывающих и сняты ограничения по передвижению внутри региона.

Ранее Ростуризм пообещал сделать отдых на курортах страны максимально доступным и комфортным .

Как сообщалось, запуск туристической отрасли для межрегиональных поездок планируется с 1 июля, а до 15 июня регионы должны были подготовить планы открытия сезона. По словам вице-премьера, уже в 25 регионах начали работать гостиницы, более 40 субъектов уже могут по эпидемиологическим показателям претендовать на открытие отелей.