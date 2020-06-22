Дело историка Соколова: "В рюкзаке были руки. Он спросил: хотите посмотреть? Мы сказали: нет, спасибо"

В Санкт-Петербурге после неоднократных переносов началось рассмотрение дела историка Олега Соколова по существу. Сегодня суд допросил первых свидетелей.

В начале заседания выяснилось, что экс-доцент СПбГУ все-таки договорился с адвокатом Сергеем Лукьяновым, тот будет его защищать. Поэтому вызванного на заседание защитника по назначению от государства тут же отослали.

Суд решил, что ознакомление защиты с вещественными доказательствами будет происходить на заседаниях, поскольку происходят досудебные утечки в прессу материалов дела (протокол допроса Соколова и видео с его телефона). Защита протестовала, требуя возможности ознакомиться с вещдоками, но ее ходатайство отклонили. Так что уже на следующем заседании – 29 июня – суд начнет знакомиться с ноутбуками и телефонами подсудимого и погибшей аспирантки Анастасии Ещенко.

Как и на прошлом заседании, Соколов отказался отвечать на вопрос о том, считает ли он себя виновным в убийстве девушки и незаконном хранении оружия. Показания экс-доцент СПбГУ будет давать после представления доказательств со стороны обвинения.

Первым свидетелем стал врач-реаниматолог Игорь Квактун. Его бригада приехала на набережную Мойки, когда Соколов упал в реку, пытаясь утопить в ней останки Ещенко (по версии следствия).

Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

"Мы увидели на берегу Мойки линейную бригаду скорой помощи, МЧС, полицию. В открытую дверь мы в машине увидели пациента Соколова. Человек длительное время находился в холодной воде. Мы его переместили в свою машину. На момент осмотра Соколов был в возбужденном состоянии, неадекватен, не оценивал окружающую обстановку. Мы считали, что это результат нахождения в холодной воде. Кричал, сопротивлялся оказанию помощи, осмотру", - рассказал врач.

По словам свидетеля, у Соколова при себе был рюкзак, он не хотел с ним расставаться, хотя медики настаивали – после переохлаждения мужчину надо было раздеть, он был в мокрой одежде. "Удалось снять с него куртку и положить рюкзак рядом. В момент снятия куртки из кармана был отчетливо виден пистолет, по виду боевой", - сообщил врач. Он отметил, что у бригады появились сомнения в адекватности Соколова – присутствовал также запах алкоголя изо рта. Все вместе это стало поводом для обращение к сотрудникам полиции, которые уже было собрались уезжать, не обнаружив в купании Соколова ничего криминального.

"Снималась кардиограмма, когда пришел сотрудник полиции. Полицейский осмотрел пистолет, сказал, что это травматический. Мы предложили полиции осмотреть вещи Соколова – куртку и рюкзак. Он расстегнул рюкзак, увидел там пакет. Стал его разворачивать, отшатнулся. Сказал, что там руки. Сказал: "хотите посмотреть?". Мы сказали – нет, спасибо. Одному из полицейских стало плохо. Надо было пациента безотлагательно доставить в стационар. В тот момент он еще не понял, что было обнаружено. Мы не подавали виду, потому что мог быть летальный исход при волнении. Мы все дружно поехали в больницу", - рассказал свидетель.

Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Историка доставили в Мариинскую больницу. По дороге с ним не разговаривали, а к моменту госпитализации он успокоился, согрелся, стал адекватным, что несколько удивило врача. Пока Соколова отвозили в приемный покой, полицейские осматривали его вещи и решали, что теперь делать. Между тем, Квактун решил поговорить с пациентом, чтобы понять – какие и как оформлять документы.

"Я подошел к Соколову и спросил, что случилось. Он спокойно рассказал, что преподаватель, выпивал с друзьями, вышел прогуляться по Мойке, увидел, что в реке плывет рюкзак. Заинтересовало содержимое, решил его достать, оказался в воде, не смог выбраться", - пояснил врач. Он отметил, что, находясь в больнице, Соколов не интересовался судьбой своих вещей. Возбужденное состояние пациента не вызвало подозрений, поскольку такое часто бывает с переохлажденными и подвыпившими людьми. В конце допроса свидетель отметил, что у него были ощущения, что "в рюкзаке что-то не то", даже когда о содержимом его еще не было известно.

В конце первого судебного заседания суд заслушал описание конечностей, обнаруженных в рюкзаке Соколова.