27 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Заправка (2020) | Фото: Накануне.RU

ДТ – за 52 рубля, АИ 95 – за 48 рублей. Челябинская таможня объявила оптовую закупку топлива

Челябинская таможня объявила оптовую закупку топлива для автомобилей. Дизельное топливо заказчик планирует закупить за 52 рубля, бензин АИ 92 – за 45 рублей, АИ 95 – за 48 рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

В ноябре прошлого года депутат Госдумы Виталий Пашин обратил внимание на закупку Челябинской таможни. Она собиралась закупить топливо по завышенной цене. В частности, литр бензина марки АИ-95 приобретали за 58 рублей, АИ-92 за 56 рублей, ДТ — за 63 рубля.

"Явно завышенную цену объяснили просто, дескать, ряд организаций представили цены свыше 60 рублей за литр, на них и ориентируемся", - отметил он.

В настоящий момент Челябинская таможня снова объявила оптовую закупку топлива для автомобилей, но в этот раз цены на ДТ и бензин оказались ниже. Так, ДТ планируется приобрести за 52 рубля, АИ 92 – за 45 рублей, АИ 95 – за 48 рублей.

"Очевидно, в этот раз авторы документа более внимательно отнеслись к затратам. Уверен, что это результат нашей постоянной работы по контролю госзакупок", - считает парламентарий.

Добавим, что по результатам мониторинга УФАС по состоянию на 14 июня на АЗС в Челябинске стоимость ДТ составляет от 46,2 руб. до 48,71 руб., АИ 92 от 39 до 42,67 руб., а АИ 95 от 43,15 до 46,09 руб.

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ДТ – за 52 рубля, АИ 95 – за 48 рублей. Челябинская таможня объявила оптовую закупку топлива

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Теги: аукцион, закупка, бензин, топливо, таможня,



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