27 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко, Владимир Зеленский, дебаты (2019) | Фото: Пресс-служба Президента Украины

Зеленский и Порошенко в один голос заявили, что война для Украины началась не 22 июня

В День памяти и скорби украинские политики сделали очередные антисоветские и русофобские заявления. Президент Владимир Зеленский написал, что война пришла на "украинскую землю" в сентябре 1939 года.
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Зеленский своим умолчанием дал понять, что никакой Великой Отечественной войны для него не было, это была просто Вторая мировая. А ссылка на сентябрь 1939 года намекает на обвинение Советского Союза в развязывании войны. Он также намекнул, что украинцы якобы боролись за собственное государство: "...мы не только выжили в той страшной войне, но и впоследствии получили собственное государство".

Бывший президент Петр Порошенко был более прямолинеен, заявив, что "широкомасштабная война наступила в сентябре 1939 года, когда Гитлер и Сталин начали делить сферы влияния, согласованные путем тайной дипломатии". А 22 июня 1941 года Украина просто стала "территорией кровавого столкновения двух тоталитарных режимов". То есть разница в заявлениях Зеленского и Порошенко только в акцентах: Порошенко более прям, Зеленский - более изворотлив.

При этом Порошенко, возможно, сам того не понимая, признал, что Вторую мировую развязали западные страны в Мюнхене в сентябре 1938 года, так как "для нас, украинцев, первые выстрелы Второй мировой прозвучали еще в марте 1939 года на Закарпатье" (на полгода раньше пакта Молотова-Риббентропа). Оккупация Закарпатья Венгрией по согласованию с Гитлером была невозможна без Мюнхенского сговора Германии, Франции и Великобритании, развязавшего Гитлеру руки в Чехословакии. В этом свете слова олигарха "начали делить сферы влияния" выглядит особенно точно и очень неудачно для него.

В целом поддакивал Порошенко и премьер-министр львовянин Денис Шмыгаль.

Интересно, что львовский писатель-фантаст Станислав Лем, который был вынужден в 1939 году покинуть свой родной Лемберг (Львов), говорил, что два года спустя, по сообщениям, украинцы приветствовали немцев, хотя лично он этого уже не видел.

Президент РФ Владимир Путин в своей недавней статье подчеркнул, что западные страны умалчивают о Мюнхенском сговоре, поскольку именно они развязали Вторую мировую войну, отдав "на съедение" Гитлеру Чехословакию. В том числе в этом на стороне Германии участвовала и Польша, которая выставляет себя невинной жертвой, но первой заключила с Гитлером договор.

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Зеленский и Порошенко в один голос заявили, что война для Украины началась не 22 июня

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Вторая мировая война, Великая Отечественная война



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