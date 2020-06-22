Свердловский омбудсмен поручил правоохранительным органам разыскать школьниц, издевавшихся над голубем

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в правоохранительные органы для установления личности школьниц из Краснотурьинска, издевавшихся над голубем, сообщают РИА Новости.

Напомним, местный житель заснял и опубликовал видео, как две школьницы поймали птицу и начали над ней издеваться: вырывать перья, бить о скамейку. По словам омбудсмена, подобное поведение может быть как проявлением жестокости, так и "непониманием ситуации", а потому правоохранительным органам Краснотурьинска предстоит разыскать героинь видео и прежде всего разобраться в их мотивах.

"Подростковая жестокость, я ничего нового не открываю здесь, давно известна. Надо объяснять молодым людям, что это не просто шалость. Это граничит с более серьезными вещами", - сказал Игорь Мороков.

По его мнению, ситуация не должна оставаться без внимания, поскольку налицо все признаки жестокого обращения с животными.

"Но я сторонник того, чтобы разобрать эту ситуацию. Наказать никогда не поздно", - подчеркнул омбудсмен.