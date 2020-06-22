Ксения Собчак сняла фильм о тюменце, расстрелявшем сослуживцев в Забайкалье

Ксения Собчак на своем официальном YouTube-канале опубликовала видеозапись о рядовом тюменце Рамиле Шамсутдинове, расстрелявшем сослуживцев в Забайкалье, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись называется: "Армия на параде: Дедовщина, Шамсутдинов, сколько стоит "откосить" и ПризываНет". В видеоролике ведущая пытается разобраться в причинах, которые привели к трагедии: зрителям показано где учился Рамиль.

Журналисты взяли интервью у отца срочника, Салима Шамсутдинова, его знакомых, юриста Комитета солдатских матерей Александра Латынина.

Он отметил, что термин "дедовщина" в армии ушел в прошлое. В то время, как "неуставные отношения" сохранились.

В фильме также показаны истории Сергея Сафонова, который покончил с собой во время службы в армии, и молодого призывника, который только собирается на службу.

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября 2019 г. во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой. Обвинявшегося в издевательствах над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам лишения свободы условно и 30 тыс. штрафа. Вердикт остался в силе.