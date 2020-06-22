27 Сентября 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"Взвешенное решение". Депутаты ЗСО - о решении Текслера возглавить список "ЕР" на выборах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о своем решении возглавить список "Единой России" на выборах в Законодательное собрание региона. Он будет рекомендовать в главную тройку лидеров секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Владимира Мякуша и уполномоченного по правам ребенка Евгению Майорову. Это решение прокомментировали депутаты ЗСО, слова которых приводит пресс-служба облпарламента.

Заместитель председателя заксобрания Олег Голиков считает выбор главы региона верным и взвешенным.

"Первую тройку" партии по традиции возглавляют люди, не понаслышке знающие проблемы региона, имеющие серьезный опыт и авторитет у жителей, - подчеркнул депутат. - Это позволяет объединить ресурсы, сделать более слаженной работу законодательной и исполнительной властей, усилить позиции "Единой России" и внести дополнительные позитивные изменения в партийной деятельности во благо региона".

По мнению депутата Сергея Буякова, получился добротный сплав энергии молодого губернатора, политического опыта спикера областного парламента и душевного женского взгляда омбудсмена.

"Учитывая, что за время пребывания Алексея Текслера в регионе эта команда уже успела продуктивно сработаться, выдвижение трех лидеров ведущей на данный момент политической силы Южного Урала – это еще один шаг к безболезненному выходу из пандемии коронавируса", - считает депутат.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Владимир Дремов считает, что нынешняя тройка показывает альянс двух ветвей власти – законодательной и исполнительной.

"Два региональных лидера идут бок о бок, а прекрасным украшением стала детский омбудсмен. Каждый из них с профессиональным уклоном, это люди-практики, - убежден депутат. - Это самая сильная конструкция, которая могла бы только быть в Челябинской области".

законодательное собрание Челябинской области, заксобрание(2019)|Фото: Пресс-служба движения "Зеленый город"

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"Взвешенное решение". Депутаты ЗСО - о решении Текслера возглавить список "ЕР" на выборах

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Теги: Алексей Текслер, Единая Россия



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