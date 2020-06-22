В Ленобласти бизнесмен-единоросс обстрелял лодку с людьми, подплывшую к его даче

В Ленинградской области задержан мужчина, пытавшийся убить людей, которые подплыли на лодке к его дачному участку.

Инцидент произошел 20 июня в поселке Мельниково Приозерского района. Как сообщает СУ СКР по региону, 35-летний задержанный обстрелял лодку с людьми, приблизившуюся к его даче.

По версии следствия, мужчина выстрелил с берега из охотничьего карабина. Пассажиры лодки не были ему знакомы. Ранена женщина, она госпитализирована. Возбуждено дело по статье "покушение на убийство".

По данным "Интерфакса", задержан исполнительный директор коммерческой организации, в прошлом - муниципальный депутат в Петербурге от партии "Единая Россия".

В пресс-службе регионального отделения организации сообщили, что задержанный - Илья Русинов, его членство в партии будет приостановлено.

Ранее сообщалось, что депутат законодательного собрания Кировской области Вячеслав Ягдаров из "Единой России" подозревается в жестоком убийстве животных. 29 декабря прошлого года в Зуевском районе Кировской области он открыл огонь из ружья по двум собакам местного жителя.