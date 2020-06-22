27 Сентября 2020
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Ласточикно гнездо, Южный берег Крыма (2015) | Фото: Накануне.RU

Украина выполнила ультиматум ДНР и открыла КПП "Новотроицкое"

Украина таки выполнила ультиматум ДНР и открыла свой КПП "Новотроицкое". Сообщение между ДНР и Украиной с сегодняшнего дня возобновилось, хотя и с ограничениями.

Как сообщало Накануне.RU, на днях ДНР поставила Киеву ультиматум по поводу пропуска через КПП, пригрозив в одностороннем порядке выпустить всех желающих. И Украина решила возобновить работу соответствующего КПП, хотя накануне от украинской стороны поступали противоречивые сигналы.

КПП "Еленовка" был выбран донецкими властями потому, что он самый комфортный и у него наибольшая пропускная способность, сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Напомним, с сегодняшнего дня из ДНР возобновляются выезды в Россию за российскими паспортами.

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Украина выполнила ультиматум ДНР и открыла КПП "Новотроицкое"

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Теги: Украина, ДНР, КПП



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