В Перми озвучены итоги второй экспертизы по делу активиста, выступившего против еврейского центра

В Перми в рамках уголовного дела активиста Романа Юшкова озвучены подробности второй лингвистической экспертизы, передаёт корреспондент Накануне.RU. Дело о возбуждении ненависти по национальному признаку завели после выступления активиста на общественных слушаниях о строительстве еврейского центра в Перми.

Напомним, ранее Юшков сообщил, что основанием для проверки выступления стала справка полицейского-лингвиста Александра Сучкова.

"На днях мой следователь ознакомил меня с новой, уже второй психолого-лингвистической экспертизой по моему уголовному делу. Экспертиза опять была поручена лаборатории минюста в Казани, моим верным экспертам: психологу Ильдару Абитову и лингвисту Эльвире Шаяхметовой. Что-то в их первой экспертизе следователя не устроило, и он решил подкрепиться некоторыми дополнительными формулировками. Цитирую дословно: "Р.А. Юшков в качестве представителей "своей" группы рассматривает русских, представителей коренного населения Перми, к "чужой" группе – представителей организации "Хабад Любавич". Р.А.Юшков относит себя к своей группе и противопоставляет выделенные группы друг другу". Вот, значит, в чём нынче состоит экстремистское преступление – относить себя к русским и чётко отделять себя от других", - написал Юшков на своей странице "ВКонтакте".

Добавим, ранее уже был несколько раз наказан за "возбуждение ненависти или вражды" (статья 282 УК РФ). Однако позже он попал под декриминализацию этого пункта уголовного кодекса. В 2017 г. Юшкова оштрафовали на 350 тыс. руб. с запретом преподавательской деятельности. Причиной преследования стало то, что он опубликовал в блоге статью, которую суд посчитал разжигающей ненависть или вражду. Позже суд снизил сумму до 200 тыс. руб. и разрешил платить его в рассрочку. Второй вердикт касается статьи "Хватит кормить чужаков", рассказывающей о доходах и расходах республик СССР. Суд приговорил Юшкова к двум годам условно. В свете принятого Владимиром Путиным решения о декриминализации статьи 282 УК РФ суд освободил активиста от этих наказаний. Сообщалось, что Юшкову должны вернуть заплаченный штраф. Позже его оправдали по обвинению в "отрицании холокоста" – сомнении в том, что во время Второй Мировой войны погибли 6 млн евреев. Теперь он требует компенсацию за преследование.