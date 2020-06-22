Содомиты в Киеве "нацепили" на Родину-мать свой флаг

На памятник "Родина-мать" в Киеве содомиты "нацепили" свой флаг. Надругательство было специально приурочено к 22 июня - дню начала Великой Отечественной войны.

Был запущен дрон с флагом содомского движения. Когда он пролетал вблизи памятника, другой дрон сфотографировал его так, как будто он был прицелен на меч Родины-матери. Такое же фото было сделано с Верховной радой.

"Ориентация у вас - не лгбт. Ориентация у вас - подонки", - написала адвокат Елена Лукаш.

Начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов справедливо отметил молчание со стороны украинских неонацистов, которые якобы отстаивают вечные ценности.

Показательно, что наряду с возмущенными комментариями большинства в сети было и достаточно одобрительных отзывов политических украинцев, которые обрадовались виртуальным надругательством над символом Великой Победы. Что тоже показывает, чтó для украинских русофобов более важно.

На днях на официальном YouTube-канале посольства США в Киеве появился пропагандистский ролик о том, что в США объявлен месяц содомитов. И посольство призывает присоединиться. Украинские содомиты поспешили объявить о том, что они присоединяются.