27 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

Начальник отдела полиции в Курской области задержан за госизмену

ФСБ РФ по подозрению в госизмене задержала начальника районного отдела МВД по Курской области.

По данным ведомства, подполковник полиции Дмитрий Борзенков сотрудничал с одним из подразделений Службы безопасности Украины.

По заданию иностранной спецслужбы он собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, передает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ.

Ранее в Крыму российские контрразведчики пресекли деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины, говорится в заявлении ведомства. Задержанные агенты, по данным ФСБ, подчинялись полковнику ВСУ Олегу Ахмедову.

Среди задержанных - военнослужащая Вооруженных сил России, которая подозревается в выдаче в 2017-2018 годах сведений, составляющих гостайну. Кроме этого, задержан гражданин Украины - его подозревают в шпионаже в пользу его страны.

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Начальник отдела полиции в Курской области задержан за госизмену

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Теги: курская область, начальник полиции, госизмена



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