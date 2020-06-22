Начальник отдела полиции в Курской области задержан за госизмену

ФСБ РФ по подозрению в госизмене задержала начальника районного отдела МВД по Курской области.

По данным ведомства, подполковник полиции Дмитрий Борзенков сотрудничал с одним из подразделений Службы безопасности Украины.

По заданию иностранной спецслужбы он собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, передает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ.

Ранее в Крыму российские контрразведчики пресекли деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины, говорится в заявлении ведомства. Задержанные агенты, по данным ФСБ, подчинялись полковнику ВСУ Олегу Ахмедову.

Среди задержанных - военнослужащая Вооруженных сил России, которая подозревается в выдаче в 2017-2018 годах сведений, составляющих гостайну. Кроме этого, задержан гражданин Украины - его подозревают в шпионаже в пользу его страны.