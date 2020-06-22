"ЮТэйр" из-за коронавируса прекращает выплаты по кредитам

Из-за коронавируса "ЮТэйр" прекращает выплаты не только по 7-, но и по 12-летним кредитам и займам, сообщили Накануне.RU в компании.

Главная задача, стоящая перед компанией, - гарантировать транспортную доступность в регионах, особенно там, где авиакомпания – единственный перевозчик, а также сохранить кадровые и производственные ресурсы для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, в силу форс-мажора из-за COVID-19 будут изменены условия платежей по долгу ООО "Финанс-Авиа" (полная "дочка" группы "ЮТэйр"), который остался после реструктуризации облигаций. В июле группа предложит кредиторам ООО "Финанс-Авиа" варианты получения оставшихся выплат.

Авиакомпания была готова завершить реструктуризацию долгов, но пандемия внесла корректировки в этот процесс. Коронавирус нанёс ущерб всей авиаотрасли, и даже снятие ограничительных мер для полетов не отменит последствий обстоятельств непреодолимой силы – на полноценное восстановление авиасообщения и пассажиропотока потребуется время.

"Мы благодарны нашим кредиторам, банкам и лизинговым компаниям за то, что они идут нам навстречу и дают возможность завершить реструктуризацию в ближайшее время. Текущие договоренности помогут аккумулировать финансы Группы "ЮТэйр" в пользу выполнения своих обязательств перед пассажирами, заказчиками и кредиторами в полном объёме", - сказал финансовый директор ПАО "ЮТэйр" Игорь Петров.