27 Сентября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
донор (2013) | Фото:

Новый очаг коронавируса зафиксирован на тюменской станции переливания крови

В Тюмени очаг коронавирусной инфекции был зарегистрирован на станции переливания крови. Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, заболели девять сотрудников лаборатории, которые не контактировали напрямую с донорами крови, потому тем, кто приходил на станцию сдавать кровь, ничего не угрожает.

"Источником инфекции явилась одна из сотрудниц, от которой заразились остальные коллеги", - сообщил Летюшев.

Напомним, в Тюменской области с начала пандемии коронавирусом заразился 2621 человек. 16 из них скончались от осложнений. За сутки число больных выросло на 47 человек.

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Новый очаг коронавируса зафиксирован на тюменской станции переливания крови

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Теги: кровь, донор, очаг коронавируса, станция переливания крови



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