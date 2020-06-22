27 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
нижний тагил завод металлических конструкций нтзмк цех рабочий (2012) | Фото: Накануне.ru

После встречи с мэром работники НТЗМК не отказались от митинга

Работники Нижнетагильского завода металлоконструкций (НТЗМК) подтвердили намерение провести митинг 29 июня. Сообщение заводчан было распространено после встречи с мэром Владиславом Пинаевым.

"После этого мы уже ни во что не верим, и продолжим отстаивать свои права. Мы выйдем на митинг 29 июня, чтобы заявить о себе, чтобы достучаться до правительства области и Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее рабочие НТЗМК рассказали о том, что их отправляют на сокращенную трудовую неделю с существенной потерей заработка. Экономическую ситуацию на заводе усугубило то, что крупный заказ на автодорожный мост через тагильский пруд был отдан тюменской фирме.

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После встречи с мэром работники НТЗМК не отказались от митинга

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Теги: НТЗМК, Владислав Пинаев, митинг



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