После встречи с мэром работники НТЗМК не отказались от митинга

Работники Нижнетагильского завода металлоконструкций (НТЗМК) подтвердили намерение провести митинг 29 июня. Сообщение заводчан было распространено после встречи с мэром Владиславом Пинаевым.

"После этого мы уже ни во что не верим, и продолжим отстаивать свои права. Мы выйдем на митинг 29 июня, чтобы заявить о себе, чтобы достучаться до правительства области и Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее рабочие НТЗМК рассказали о том, что их отправляют на сокращенную трудовую неделю с существенной потерей заработка. Экономическую ситуацию на заводе усугубило то, что крупный заказ на автодорожный мост через тагильский пруд был отдан тюменской фирме.