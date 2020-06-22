Югорчанин оштрафован за фейк о коронавирусе в посёлке Мортка

29-летний югорчанин оштрафован за распространение ложной информации о коронавирусе, сообщили Накануне.RU в окружном управлении МВД.

В апреле 29-летний житель посёлка Куминский, опираясь на слухи, создал текстовое сообщение о заражении коронавирусом жителя посёлка Мортка. После этого он распространил его в различных группах в одном из популярных мессенджеров под видом достоверных сведений. Действия мужчины вызвали панику у жителей района и создали угрозу нарушения общественного порядка и безопасности.

Автор сообщения попал под "административку". 30 апреля материалы рассмотрены в мировом суде, злоумышленник оштрафован на 30 тыс. руб. Решение обжаловано в Кондинском районном суде, который оставил вердикт без изменений.