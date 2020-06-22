Энергетики "Россети Урал" присоединились к Всероссийской минуте молчания

Уральские энергетики встали в Почетный караул у мемориалов, установленных в честь подвига энергетиков в годы Великой Отечественной войны.

Специалисты филиала "Россети Урал"-"Пермэнерго" почтили память военного поколения у памятной доски, которая была установлена на подстанции "Пермь" в 2015 году в преддверии 70-летия Великой Победы. Этот энергообъект, как и многие другие, которые и сегодня находятся в строю действующих, обеспечивала в годы Великой Отечественной войны электроснабжение важнейших оборонных предприятий.

Производственный персонал филиала "Россети Урал"-"Свердловэнерго" почтил память всех павших в грозное лихолетье минутой молчания и возложили цветы к памятной доске у подстанции 110/35/6 кВ "Районная". Построенная в 1933 году в Нижнем Тагиле, в годы Великой Отечественной войны она сыграла значимую роль в обеспечении транзита электроэнергии десяткам уральских предприятий, занимавшихся выпуском оборонного значения. Именно на ней осуществлялась синхронизация режима работы электроподстанций юга и севера уральской энергосистемы.

В Челябинской области энергетики вышли на мемориальную акцию к памятному знаку на подстанции 110/10/6 кВ "Южная". Этот центр питания был построен в 1943 году и является напоминанием о самоотверженном труде энергетиков, которые внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом. В военные годы энергообъект снабжал электроэнергией предприятия легендарного Танкограда, сейчас подстанция обеспечивает жилые массивы, предприятия, социальные учреждения Советского и Центрального районов города.

Напомним, что в апреле 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) Всероссийской минуты молчания. Сегодня 22 июня 2020 года Всероссийская минута молчания прошла во всех одновременно во всех регионах страны в 12.15 по московскому времени.

Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз, которое прозвучало в 1941 году. В рамках акции "Минута молчания" сегодня были прерваны теле- и радиовещание, в общественных местах – от вокзалов до предприятий – на минуту приостановлена работа.