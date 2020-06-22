27 Сентября 2020
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Задержания после приговора по делу &quot;Сети&quot; (2020) | Фото: Telegram/Baza

После приговора по делу "Сети" в Петербурге задержали более 20 человек

В Санкт-Петербурге возле здания Первого окружного военного суда, который вынес приговор по делу "Сети" (запрещенная в РФ организация), задержали более 20 человек, пишет "Коммерсант".

Около здания суда находятся более 30 сотрудников правоохранительных органов, среди которых бойцы ОМОНа.

СМИ сообщают, что сторонники Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова жгли пиротехнику и пристегивали себя наручниками к забору.

Задержания после приговора по делу "Сети"(2020)|Фото: Telegram/Baza

Ранее сегодня фигуранты дела "Сети" (в январе 2019 года сообщество признано террористической организацией, запрещено в РФ) были приговорены к семи и пяти с половиной годам колонии общего режима.

Фигуранты дела Сети Виктор Филинков и Юлий Бояршинов.(2020)|Фото:объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По мнению следствия, 25-летний программист Филинков и 28-летний промышленный альпинист Бояршинов совершили преступление по ч.2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), возглавив местные организации "Сети" — "Марсово поле" и "Иордан". Бояршинову дополнительно вменяется незаконный оборот взрывчатки.

Дело расследовала ФСБ с осени 2017 года. Всего по нему проходят 11 человек, в том числе жители Петербурга и Москвы. Им вменяют подготовку терактов ради дестабилизации обстановки в стране. При этом все фигуранты дела не признавали вину в терроризме, только двое признали вину в покушении на сбыт наркотиков. Четверо из них рассказывали о применении к ним пыток сотрудниками ФСБ ради признательных показаний.

Ранее более 400 российских ученых и научных журналистов в открытом письме потребовали отменить приговор фигурантам дела.

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После приговора по делу "Сети" в Петербурге задержали более 20 человек

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Теги: дело сети, сеть, петербург



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