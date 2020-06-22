Прокуратура начала проверку по факту возникновения очага коронавируса в Челябинском областном центре онкологии

Прокуратура проводит проверку по факту возникновения очага коронавируса в Челябинском областном клиническом центре онкологи и ядерной медицины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, в Челябинском областном клиническом центре онкологи и ядерной медицины у 83 человек выявлен коронавирус. На карантин закрыто несколько отделений, пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы. У контактных лиц взяты анализы. Проводится эпидрасследование.

Прокуратура в ходе проверки даст оценку действиям администрации медицинского учреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также эффективности мер по созданию безопасных условий для лечения пациентов учреждения.