27 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
Центр онкологии и ядерной медицины, Челябинск (2020) | Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Прокуратура начала проверку по факту возникновения очага коронавируса в Челябинском областном центре онкологии

Прокуратура проводит проверку по факту возникновения очага коронавируса в Челябинском областном клиническом центре онкологи и ядерной медицины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, в Челябинском областном клиническом центре онкологи и ядерной медицины у 83 человек выявлен коронавирус. На карантин закрыто несколько отделений, пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы. У контактных лиц взяты анализы. Проводится эпидрасследование.

Прокуратура в ходе проверки даст оценку действиям администрации медицинского учреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также эффективности мер по созданию безопасных условий для лечения пациентов учреждения.

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Прокуратура начала проверку по факту возникновения очага коронавируса в Челябинском областном центре онкологии

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Теги: коронавирус, болезнь, диагноз, наблюдение, карантин, центр онкологии, очаг,



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