Мэрия не сможет вернуть упущенный субподряд НТЗМК. Итоги визита Пинаева к заводчанам

На Нижнетагильском заводе металлоконструкций (НТЗМК) состоялась встреча трудового коллектива с главой города Владиславом Пинаевым. Перед рабочими предприятия возникла перспектива перехода на трёхдневную рабочую неделю в том числе из-за потери субподряда на производство конструкций для мостового перехода через Тагильский пруд.

Незадолго до встречи в мэрию города от администрации ООО "НТЗМК" пришло письмо с просьбой подтвердить факт её проведения, а среди трудового коллектива распространялись листовки о том, что глава города Владислав Пинаев якобы собирается встречаться лишь с профкомом, а не со всем коллективом.

Как рассказал Накануне.RU первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин, в мэрии получили обращение с просьбой о встрече от профкома предприятия, но состав присутствующих коллектив НТЗМК мог выбирать самостоятельно.

Встречу посетил также директор завода Виталий Парфёнов, пояснивший, что пытался добиться заказа, но этому помешала эпидемия коронавируса, ограничения из-за которой осложнили переговорный процесс и контрактацию.

В итоге субподряд на производство конструкций достался ООО "Тюменьстальмост". Вячеслав Горячкин рассказал, что в январе-феврале, как только определился победитель конкурса, глава города встретился с представителем подрядчика стройки "Альмакоргрупп" и рассказал о том, что на территории города есть предприятие, способное выполнить работы по субподряду, организовал встречу с руководством НТЗМК. Дальше они начали переговоры, а заставить передать часть работ тагильскому предприятию глава города не мог. "Это было бы вмешательством в деятельность и коррупцией чистой воды", - отметил первый замглавы администрации.

Максимум, что теперь может сделать мэрия Нижнего Тагила - это устроить новую встречу руководства НТЗМК и "Альмакоргрупп". Но повлиять на её исход она не в силах.

В итоге пока крайними остаются рабочие - сокращать их не будут, но уже с 1 июля завод переходит на трёхдневную рабочую неделю и, соответственно, это влечет падение заработной платы, в некоторых случаях даже ниже МРОТ.