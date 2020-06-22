"В Челябинской агломерации не будет проблем с питьевой водой". Завершено строительство Долгобродского канала

На Южном Урале завершилось строительство Долгобродского канала, который позволит не допустить дефицита воды в Шершневском водохранилище — единственном источнике питьевой воды для жителей Челябинской агломерации. Готовность объекта оценил губернатор региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект строительства канала начали реализовывать в 1975 году, чтобы перебросить воду из реки Уфа в Миасс. Поводом послужила сильная засуха. В результате был построен участок от Долгобродского водохранилища до Кыштымского, оставалось построить чуть более 20 км тракта, но в 90-е годы стройка была заморожена. В 2012 году проект Долгобродского канала включили в федеральную целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах". Два года назад стройка активизировалась. В настоящий момент строительство трубопровода длиной 20,2 км завершено, 19 июня прошел тестовый пуск воды.

"Долгобродский канал – ключевой для безопасности водоснабжения Челябинской агломерации. Завершилась стройка, начатая еще с советских времен. Мы точно гарантируем, что при любых обстоятельствах в Челябинской агломерации не будет проблем с чистой питьевой водой", – подчеркнул Алексей Текслер.

Тракт представляет собой полиэтиленовую трубу диаметром два метра, уложенную в траншею и засыпанную грунтом.

В настоящий момент прокладка трубопровода завершена, выполнена засыпка водовода, проведена санация трубы, смонтировано гидромеханическое оборудование мокрой камеры. Выполнен переход под магистральным газопроводом, завершены работы на водобойном колодце. Завершаются работы по прокладке линий электропередачи (ЛЭП) и волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), оформлению земельных участков на пересечениях с автодорогами.

Теперь Долгобродский канал позволит в маловодные годы при необходимости перебросить из реки Уфы порядка 150 млн кубометров воды в год в Аргазинское водохранилище, которое в свою очередь питает Шершни.

"По нему в Аргазинское водохранилище в обход озера Увильды ежегодно будет поступать объем воды, способный обеспечить нужды Челябинской агломерации. Кроме того, за счет поступления дополнительного притока в Аргазинское и Шершневское водохранилища улучшится проточность и экологическое состояние реки Миасс. Поступающей воды будет достаточно и для покрытия нужд всех крупных водопользователей в засушливый период", - ранее рассказали в минэкологии региона.

Работы по строительству канала выполнил "Центррегионводхоз". До конца года тракт водоподачи будет введен в эксплуатацию. С его помощью Челябинск получит замкнутую водохозяйственную систему от Долгобродского до Шершневского водохранилища.

"Выполненные работы защитят жителей Челябинска в периоды маловодья и обеспечат дополнительное питание водохранилища и надежное водоснабжение", - подчеркнул руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.