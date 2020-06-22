Федеральный министр Якушев обсудит с уральскими губернаторами жилищный нацпроект

Помимо министра строительства, в обсуждении примут участие полномочный представитель Николай Цуканов , гендиректор Фонда "Дом.РФ" Денис Филиппов , гендиректор госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и губернаторы субъектов УФО.

23 июня министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев примет участие в совещании, которое будет посвящено реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Чистая вода" в УрФО.





