Федеральный министр Якушев обсудит с уральскими губернаторами жилищный нацпроект
23 июня министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев примет участие в совещании, которое будет посвящено реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Чистая вода" в УрФО.
Помимо министра строительства, в обсуждении примут участие полномочный представитель Николай Цуканов, гендиректор Фонда "Дом.РФ" Денис Филиппов, гендиректор госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и губернаторы субъектов УФО.