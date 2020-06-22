Прокурор запросил для Кирилла Серебренникова шесть лет колонии

Обвинение требует признать виновными фигурантов по делу "Седьмой студии".

Прокурор запросил шесть лет общего режима и штраф 800 тысяч для режиссера Кирилла Серебренникова, передает РИА Новости. Обвиняемый свою вину ранее признавать отказался.

Напомним, повторная экспертиза по делу "Седьмой студии" установила, что разница между выделенным проекту "Платформа" финансированием и его затратами составила почти 129 млн рублей.

Согласно выводам экспертов, общий объем затрат организации "Седьмая студия" на реализацию мероприятий "Платформы" составил 87,5 млн рублей, в то время как всего проекту было выделено 216,5 млн.

1 ноября прошлого года в Мещанском суде Москвы началось повторное рассмотрение уголовного дела режиссера Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии".

Прокурор просил взять с фигурантов подписку о невыезде, поскольку они обвиняются в тяжком преступлении, а ущерб не погашен. Суд отказался поддержать ходатайство обвинения. Ранее Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения для Серебренникова, режиссер был отпущен с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Кроме того, дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой было возвращено в Генпрокуратуру.