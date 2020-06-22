Депутат Лев Ковпак отметил роль предпринимательства в конституционных поправках

Депутат Государственной думы РФ, вице-президент ГК "Кировский" Лев Ковпак отметил ценность внесения дополнения в статью 114 Конституции РФ, которое закрепляет в основном законе роль предпринимательства и обязанность государства содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы.

"Предпринимательство и частный бизнес – особый вид трудовой деятельности. Его основные отличительные особенности – самостоятельность и инициативность. В России предпринимательство имеет очень долгую и не самую простую историю. Сегодня это неотъемлемая часть рыночной экономики и платформа для социально-экономического развития. Законодательная система, регулирующая эту деятельность, продолжает развиваться и совершенствоваться", – сказал он.

По его словам, поправка в Конституцию РФ о содействии развитию предпринимательства и частной инициативы будет фундаментом, гарантией государственной политики для развития предпринимательства в России. Создание благоприятных экономических условий – залог успешного развития государства и его общества.

"Основная цель – обеспечить привлекательность этого направления деятельности, заложить возможности развития, в том числе для молодёжи и будущих поколений. Уверен, внесение такой поправки очень важно. Но и предпринимательство, бизнес должны быть социально ответственными, быть союзником и партнером государства, чтобы содействовать развитию общества в целом. В этом и заключается, с моей точки зрения, содействие развитию предпринимательства и частной инициативы. Взаимовыгодное партнёрство всегда имеет более высокие шансы на успех", – отметил он.

Напомним, общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля.