27 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Священник в защитном костюме (2020) | Фото: instagram.com/dk_sokolove

"От такой "веры" мне грустно": Дмитрий Соколов высказался о священнослужителях, работающих в защитных костюмах

Участник шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов раскритиковал священников, осуществляющих свою деятельность в защитных костюмах во время пандемии коронавируса. Своим мнением шоумен поделился на личной странице в Instagram.

На фото, опубликованном Соколовым, пенсионерка целует священнослужителю руку, спрятанную в перчатке, во время домашнего причастия. Шоумен задается вопросом, кто кого защищает от вируса и сравнивает абсурдность ситуации с исцелением Иисусом Христом прокаженных.

Священник в защитном костюме(2020)|Фото: instagram.com/dk_sokolove

"Простите, но не могу я представить Иисуса Христа (исцеляющего прокаженного) в скафандре. Я верю, что мать может вымолить сына от наркозависимости, я верю (и знаю случаи), когда онкобольные излечиваются Верой во Христа и силой причастия. На этом фото вместо "Страха Божия" я вижу "животный страх смерти" . И от такой "веры" мне грустно", - публикует Дмитрий Соколов.

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"От такой "веры" мне грустно": Дмитрий Соколов высказался о священнослужителях, работающих в защитных костюмах

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Теги: Дмитрий Соколов, священники, защитные костюмы



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