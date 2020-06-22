"От такой "веры" мне грустно": Дмитрий Соколов высказался о священнослужителях, работающих в защитных костюмах

Участник шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов раскритиковал священников, осуществляющих свою деятельность в защитных костюмах во время пандемии коронавируса. Своим мнением шоумен поделился на личной странице в Instagram.

На фото, опубликованном Соколовым, пенсионерка целует священнослужителю руку, спрятанную в перчатке, во время домашнего причастия. Шоумен задается вопросом, кто кого защищает от вируса и сравнивает абсурдность ситуации с исцелением Иисусом Христом прокаженных.

"Простите, но не могу я представить Иисуса Христа (исцеляющего прокаженного) в скафандре. Я верю, что мать может вымолить сына от наркозависимости, я верю (и знаю случаи), когда онкобольные излечиваются Верой во Христа и силой причастия. На этом фото вместо "Страха Божия" я вижу "животный страх смерти" . И от такой "веры" мне грустно", - публикует Дмитрий Соколов.