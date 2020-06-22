"Победил я эту тварь!" Пермский депутат излечился от коронавируса

Депутат пермской гордумы Александр Филиппов излечился от коронавируса. Об этом парламентарий сообщил в своем Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

"С утра хорошие новости: пришел второй подряд отрицательный тест. Победил я эту тварь! Выхожу на свободу с чистой совестью", - пишет Филиппов.

Народный избранник отметил, что коронавирус действительно существует и что это "крайне неприятная штука", которую "врагу не пожелаешь". Он призвал прикамцев беречь себя.

Напомним, о диагнозе стало известно 8 июня. Сам Филиппов находился на самоизоляции на даче. После с подозрением на COVID-19 был госпитализирован депутат Владимир Плотников.

Как сообщало ранее Накануне.RU, пермская гордума перешла на дистанционный режим работы в мае. В апреле соответствующие изменения были внесены в регламент парламента. Также потребовалось время, чтобы решить технические вопросы.