В Перми у двух игроков ФК "Звезда" нашли коронавирус

Игроки пермского футбольного клуба "Звезда" с 23 июня возобновляют тренировки, несмотря на коронавирус, найденный у трёх его членов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Положительный результат теста на инфекцию получили Рустам Вазитдинов, Александр Мосунов и массажист-реабилитолог "Звёзды" Андрей Комыслянов. Болезнь проходит в бессимптомной форме, инфицированные чувствуют себя нормально. Однако они будут самоизолированы, после чего пройдут повторное тестирование.

Все остальные тренеры, футболисты, а также сотрудники и руководство получили отрицательный результат. В последнее время они не контактировали с заболевшими.