Первое заседание по "ковид"-административке схиигумена Сергия состоится 7 июля

Первое судебное заседание по делу схиигумена Сергия (Романова), обвиняемого в распространении фейковой информации про коронавирус, назначено на 7 июля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Верхнепышминского городского суда Свердловской области.

Напомним, Романову вменяется часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ – распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей. Священнослужителю, который известен как бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. руб.