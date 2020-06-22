В Петербурге вынесли приговор фигурантам дела "Сети"* Филинкову и Бояршинову

Фигуранты дела "Сети" (в январе 2019 года сообщество признано террористической организацией, запрещено в РФ) Виктор Филинков и Юлий Бояршинов приговорены к семи и пяти с половиной годам колонии общего режима соответственно.

Второй Западный окружной военный суд в понедельник, 22 июня, огласил приговор подсудимым – они признаны виновными по ч.2 ст.205.4 УК РФ и ч.1 ст.222.1 УК РФ.

По мнению следствия, 25-летний программист Филинков и 28-летний промышленный альпинист Бояршинов совершили преступление по ч.2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), возглавив местные организации "Сети" — "Марсово поле" и "Иордан". Бояршинову дополнительно вменяется незаконный оборот взрывчатки.

Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Гособвинитель настаивал на 9 и 6 годах колонии соответственно. Прокурор заявлял, что члены группы покупали огнестрельное оружие и дымный порох, оттачивали навыки их использования, а также осваивали "практические приемы захвата зданий" с целью насильственного изменения конституционного строя.