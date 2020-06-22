27 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске после вмешательства прокуратуры водителям "скорых" выплатили доплаты за работу с COVID-19

В Челябинске после вмешательства прокуратуры водители "скорой помощи" получили региональные доплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией.

В пресс-службе областной прокуратуры Накануне.RU сообщили, что в МАУ "Челябмедтранс" 31 водителю "скорых" не выплатили региональные стимулирующие выплаты за особые условия труда в связи с участием в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирсом. При этом работники не были ознакомлены с локальными нормативными актами, которые регламентируют такие выплаты.

Прокурор города внес представление директору МАУ "Челябмедтранс" и начальнику управления здравоохранения администрации города. В результате водителям выплатили региональные доплаты за апрель на сумму свыше 460 тыс. руб.

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В Челябинске после вмешательства прокуратуры водителям "скорых" выплатили доплаты за работу с COVID-19

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Теги: прокуратура, водители скорой помощи, скорая помощь, коронавирус, доплаты,



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