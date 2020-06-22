Песков объяснил слова Путина про чиновников, "рыскающих глазами" в поисках преемников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина чиновникам о том, что необходимо работать, а не рыскать глазами в поисках преемников.

Напомним, президент РФ в эфире ВГТРК не исключил возможности выдвижения на новый срок. По словам главы государства, в случае отсутствия такой перспективы у него, через два года начнутся игры престолов вместо нормальной работы.

"Если этого не будет, то года через два, я знаю это на собственном опыте, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках новых преемников", - заявил Путин. Он также добавил: "Работать надо, а не преемников искать".

Песков пояснил, что цитата главы государства является шуткой. "Речь идет не о конкретных людях, а о настроениях", - уточнил он.

В Кремле отметили, что глава государства доволен выстроенной политической системой в стране. Однако поиск преемников является "национальной характеристикой чиновничьего мира".

"Президент исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации", - заметил Песков.

По словам пресс-секретаря, высказывание Путина также не означает, что он является сторонником несменяемости власти. "Система меняется, происходит постоянная ротация. Этого нельзя не замечать", - цитирует Пескова "МК".